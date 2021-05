Das frühere Evangelische Krankenhaus wechselte Anfang März den Eigentümer. Die Investoren führten im Hintergrund viele Gespräche und stellten nun ein Nutzungskonzept vor. Die Eigentümer betonen: Die Veränderungen sollen bald auch von außen sichtbar sein.

„Keine Sorge. Wir bekommen das Ding voll“, sagte eine Sprecherin der Helexier-Geschäftsleitung im März selbstbewusst. Die neuen Eigentümer des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses legen nun konkretere Pläne vor: Ab 1. Januar soll in dem Gebäude das Himmelsberg-Medical-Center entstehen, heißt es in einem Mitte Juli dem Verwaltungsrat vorgestellten Konzept, das der RHEINPFALZ vorliegt. „Stand jetzt kommen noch weitere 17 Ärzte verschiedener Fachrichtungen dazu“, teilt Susanne Jüllig, Frau des Co-Geschäftsführers Alexander Jüllig, auf Anfrage mit. Bis auf eineinhalb Etagen könne man das Gebäude bereits belegen, „es gibt aber noch weitere Anfragen, für die wir noch keine Zusagen gemacht haben“.

In dem neuen medizinischen Zentrum sollen dem Konzept zufolge ein Ärztehaus zur ambulanten sowie eine Privatklinik zur stationären Behandlung von Patienten Einzug halten. Man wolle im ehemaligen Evangelischen Patienten von der Erkrankung bis zur Genesung begleiten können, betonen die neuen Eigentümer. Aus diesem Grund sollen im Gebäude auch ein medizinischer Versorgungsdienst sowie Angebote zur Kurzzeitpflege angesiedelt werden.

Verkauf medizinischer Geräte

Letztgenannte sollen nicht nur über einen Träger organisiert werden, sondern „wir werden auch Personal hierfür einstellen. Wir wollen nicht nur vermieten, sondern auch selbst etwas machen“, fügt Jüllig hinzu. Bei der Kurzzeitpflege strebt Helexier eine enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) an. Das DRK soll künftig auch die Cafeteria und den Kiosk betreiben. Vorgesehen ist, dass im Kiosk auch Dinge des täglichen Bedarfs angeboten werden. Der kommissarische Kreisgeschäftsführer des DRK, Hans Prager, bestätigte die Planungen. Man lote derzeit die Möglichkeiten aus, fix sei aber noch nichts.

Zudem plant Helexier einige Reha-Angebote. Die Rentenversicherung sei derzeit auf der Suche nach Partnern für ambulante Angebote für Kinder und Jugendliche. Man sei nach den Gesprächen zuversichtlich, den Zuschlag zu bekommen. Bis Anfang Dezember soll entschieden sein, „welche weiteren Reha-Angebote wir in unser Haus aufnehmen wollen“. Weiteres Standbein soll die präventivmedizinische Versorgung von Patienten sein – es geht darum, Krankheiten frühzeitig zu erkennen oder durch Änderungen des Lebensstils zu verhindern. Ob – wie im März angekündigt – auch eine Kindertagesstätte im Gebäude untergebracht wird, geht aus dem Konzept nicht hervor.

Neu wird sein, dass im ehemaligen Evangelischen medizinische Geräte ausgestellt und verkauft werden. Einer der beiden Geschäftsführer, Fateh Maqsaa, verkaufe seit drei Jahren mit einer Firma in Dubai medizinische Geräte und Behandlungscontainer. Die Räume am Oberen Himmelsberg eigneten sich für Ausstellungen.

Evangelisches seit 2016 geschlossen

Die meisten Entwicklungen werden derzeit hinter verschlossenen Türen besprochen. Geht es nach den neuen Eigentümern, soll schon bald auch nach außen sichtbar sein, dass sich im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus etwas tut. „Wir wollen spätestens nächsten Monat mit der Erneuerung der Außenfassade beginnen“, sagt Jüllig. Sobald das Nießbrauchrecht der Diakonissen Ende des Jahres endet, werde man auch im Gebäude umbauen und modernisieren. „Teile des Gebäudes haben die Diakonissen ja bereits aufgegeben. Das haben wir uns alles schon angeschaut“, so Jüllig weiter. Mit Aussagen darüber, welche Maßnahmen genau anstehen – der Brandschutz war beispielsweise vor der Schließung ein heißes Eisen – hielt sich Jüllig zurück. „Es sind einige größere Posten dabei.“ Im März kündigte Helexier an, zwischen 15 und 20 Millionen Euro in das ehemalige Evangelische investieren zu wollen.

Der Radiologe Franz Walter freut sich über die Entwicklungen. Nach Jahren des Stillstands gebe es jetzt wieder eine Perspektive für das Gebäude. Der Chirurg Peter Djalali sieht das ähnlich und ist überzeugt, dass die jetzigen Partner „sicherlich wieder Geist in das Gebäude der Herzen bringen“ werden. Walter betreibt im früheren Evangelischen Krankenhaus eine radiologische Praxis – und wird das auch künftig tun. Auch das Medizinische Versorgungszentrum von Peter Djalali wird im Gebäude bleiben. Das bestätigen sowohl Helexier-Geschäftsführer Alexander Jüllig als auch die beiden Mediziner. Von den derzeitigen Mietern hatte die Physiotherapeutin Anna Arasmus zuletzt ihren Umzug ins Hilgardhaus angekündigt. Das Nardini-Klinikum will die Räume im Evangelischen bereits im Oktober wieder übergeben.

Das Evangelische Krankenhaus wurde vor vier Jahren geschlossen. Der Landesverein für Innere Mission verkaufte das Gebäude plus Grundstück – Gesamtfläche rund 18 500 Quadratmeter – im Dezember 2018 an die Firma Immobilia von Willi Geßner und Hans Albus. Die damaligen Käufer hatten angekündigt, sich bis 2021 entscheiden zu wollen, ob das Gebäude erhalten bleibt oder das Gelände anders genutzt wird. Ein Jahr später trat Helexier auf den Plan. Der Verkauf ging Anfang März über die Bühne. Über den Kaufpreis vereinbarten Geßner und Helexier Stillschweigen.