Fast schon ein Fall für ein Detektivbüro: Eine Vielzahl Notrufe prasselten am Samstagabend bei der St. Ingberter Polizei ein. Alle hatten miteinander zu tun. Und der Schuldige war am Ende ein Baum.

Mehrere St. Ingberter wählten am Samstagabend gegen 17.15 Uhr den Notruf und meldeten Schussgeräusche. Die Polizei wusste, dass zu dieser Zeit an der Stadthalle ein Salutschießen durch den Schützenverband abgehalten worden ist, entsprechend wurden die Anrufer beruhigt. Etwa zeitgleich meldete eine Dame aus Rohrbach neben lauten Knallgeräuschen dann aber, dass sie „einen Feuerball“ gesehen hätte, so die Polizei. Der Anruf war kaum zu Ende, da riefen andere bei der Polizei an und meldeten, dass an zwei Kreuzungen in Rohrbach die Ampeln ausgefallen sind. Und nur kurz darauf fuhren um 17.20 Uhr wegen der ausgefallenen Ampel zwei Autos ineinander. Dabei wurde ein Insasse leicht verletzt, musste laut Polizei jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Zusammen mit der Feuerwehr kam die Polizei dann dem Ursprung allen Übels auf die Schliche: Ein Baum ist umgestürzt, dessen Krone hing in einer Hochspannungsleitung in der Nähe der Industriestraße. Ein Kurzschluss hatte zu dem lauten Knall und den „Feuerball“ gesorgt, nur wegen des Regens breitete sich das Feuer nicht weiter aus. Und wegen des Kurzschlusses fiel der Strom für die Ampeln aus. Die Polizei informierte den Stromversorger und die verantwortliche Firma für die Ampeln, sodass die Störung schnell behoben werden konnte.