Die Zweibrücker Ratsfraktion der Freien Wähler moniert in einem Antrag zur Stadtratssitzung am 21. September die Entwässerung der neuen Dr.-Ehrensberger-Straße. „Bei Regen steht das Wasser an vielen Stellen auf beiden Seiten entlang der Straße, an einer Stelle gar bis in die Mitte der Straße“, schreibt Fraktionschef Kurt Dettweiler in seinem Antrag. An allen Abbiegungen in die Seitenstraßen komme es bei Regen zu großen Wasserlachen. Zur Saarlandstraße hin könne bei Regen kein Fußgänger die Straße in Richtung Parkplatz an der Rennwiese trockenen Fußes überqueren. Und auch für Autofahrer sei die Situation problematisch, „da bei Gegenverkehr Fußgänger unwiderstehlich in Mitleidenschaft gezogen werden“. Weil der Ausbau der Dr.-Ehrensberger-Straße über Wiederkehrende Beiträge bezahlt wurde, fordern die Freien Wähler, das Entwässerungsproblem zu beheben. „Wir möchten auch wissen, ob die Stadt nach Ende einer Straßenbaumaßnahme eine Endabnahme und Qualitätsprüfung vornimmt. Im Falle der Dr.-Ehrensberger-Straße ist dies augenscheinlich nicht passiert.“