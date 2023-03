Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Plus an Gewalttätern und Drogen sorgt für einen Anstieg in der Kriminalitätsstatistik der Stadt Zweibrücken. Positiv sind die weiter sinkenden Einbruchszahlen. Auffällig bleibt die hohe Zahl von Vergewaltigungen.

2692 Straftaten im Jahr 2022 in Zweibrücken bedeuten einen Anstieg um 380 Taten gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg in Zweibrücken ist hauptsächlich auf Schläger und Drogendealer