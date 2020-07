Die Stadt St. Ingbert lädt zu einer Sommerreihe mit Konzerten in die ehemalige JVA in der Alten Bahnhofstraße 11 ein. Am 9. Juli geht es los mit der Reihe „Ab in den Knast“. Jeden Donnerstag um 19 Uhr spielt eine erfolgreiche regionale Band im alten Gefängnis. Elm F. & The Rooks beginnt, gefolgt von Luigi Botta and Friends am 16. Juli. Nach dem italienischen Abend spielen am 23. Juli Times and Tales und am 1. August The Earls. Ein weiterer Höhepunkt ist dann eine Woche später, Dusemond de Soto und am 13. August Lobo Guerrero. Den derzeit geplanten Abschluss macht am 20. August Hugo’s Corner. Jeweils 80 Besucher dürfen kommen. Karten gibt es bei der St. Ingberter Buchhandlung Friedrich für zehn Euro. Die Besucher werden gebeten, Getränke und Knabbereien selbst mitzubringen. Weitere Infos: Stadtmarketing St. Ingbert Telefon 06894/13761, E-Mail: stadtmarketing@st-ingbert.de. adi