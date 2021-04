Mit vorgehaltener Maschinenpistole hat ein Unbekannter am Donnerstag, 15. April, gegen 10.15 Uhr den Kiosk „Papasodaro“ in der Saarbrücker Talstraße überfallen. Laut Polizei hat der Mann den Kioskinhaber mit der automatischen Waffe bedroht. Als der Überfallene um Hilfe schrie, ließ der Räuber von seiner Tat ab und flüchtete ohne Beute zu Fuß über Tal- und Saargemünder Straße in Richtung Präsident-Balz-Straße. Zeugen beschreiben den Flüchtigen, von dem inzwischen ein Phantombild vorliegt, als vermutlich Deutschen, der mit saarländischem Zungenschlag gesprochen habe. Etwa 40 bis 50 Jahre alt und um die 1,70 Meter groß, soll der Unbekannte korpulent bis dicklich sein und Pausbacken haben. Er trug vermutlich eine Lesebrille und hatte eine dunkelblaue Jacke oder Parka an, darunter offenbar einen grauen Kapuzenpullover, dessen graue Kapuze er über den Kopf gezogen hielt. Außerdem trug er eine dunkle, blau-graue Hose. Inzwischen ermittelt die Fachdienststelle für Eigentums-, Waffen und Sprengstoffkriminalität. Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.