Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Kian Schwarzer, Handballer aus dem saarländischen Niederwürzbach.

Die Weihnachtsfeier seines Vereins in Ostwestfalen hatte er zwar schon vergangene Woche, handballerisch ist das Jahr für Kian Schwarzer aber noch nicht zu Ende. Am heutigen Donnerstag muss er mit den Lemgoern und seinem Trainer Florian Kehrmann als Tabellen-13. im wichtigen Duell beim Schlusslicht ASV Hamm (mit Ex-SV 64-Teamkollege Björn Zintel) ran. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag geht’s noch zur MT Melsungen. „Wir sind schwer reingekommen in die Saison und haben nicht die Punkte auf dem Konto, die wir holen wollten“, sagt der Linksaußen, der in Niederwürzbach aufgewachsen ist und seine Jugendzeit als Handballer zu großen Teilen beim SV 64 Zweibrücken verbracht hat. Und Schwarzer spielt vielleicht nicht ganz so viel, wie er sich das nach dem Weggang von Bjarki Már Elísson erhofft hatte. „Aber die letzten zwei Monate waren richtig gut. Da haben wir gute Spiele gegen die Favoriten wie Berlin oder die Rhein-Neckar Löwen gemacht und die wichtigen Vier-Punkte-Spiele gegen direkte Konkurrenten wie Erlangen oder Wetzlar gewonnen“, sagt Schwarzer, dessen Vater Christian auch schon von 2001 bis 2007 für den TBV Lemgo spielte.

In seinem zweiten Jahr fühlt sich Kian Schwarzer pudelwohl in Lemgo, wo er mit Freundin Vera zusammen wohnt. „Wir haben noch viele Freunde von früher hier und auch Veras Familie“, erzählt der duale Student der Sport-Ökonomie. Er studiert online im letzten Semester an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken. Seine Bachelor-Arbeit hat er bereits fertig, derzeit leistet er den praktischen Teil des Studiums in 20 Stunden pro Woche beim Kreissportbund Lippe ab, was ihm viel Spaß macht. Privat wünscht er sich einfach, dass seine Familie und alle Menschen in seinem Umfeld gesund bleiben.