Am Montagabend hat es in einem Keller in der Zweibrücker Straße in Homburg gebrannt. Verletzt wurde niemand, jedoch konnten die Bewohner das Haus aufgrund von giftigen Dämpfen, die nach dem Löschen entstanden sind, am Montag nicht betreten, berichtet die Polizei. Sie seien teils bei Verwandten und in einer städtischen Unterkunft untergekommen, so die Polizei. Sie vermutet, dass sich Akkus während des Ladevorgangs entzündet und so den Brand verursacht haben. Die B 423 musste im Bereich der Einsatzstelle am Abend zeitweilig gesperrt werden. Nun werde geprüft, ob das Haus wieder bewohnbar ist. Zudem nehmen Brandermittler ihre Untersuchungen auf.