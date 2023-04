Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was war bisher gut, was war schlecht? Diese Frage hat Rüdiger Lydorf, Trainer der Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken, mit seinem Team in der spielfreien Woche genauer analysiert. Ergebnis: Vieles ist gut. Schlecht ist die Punkteausbeute. Am Sonntag gastieren die SV-Damen ab 14 Uhr bei der SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 2.

Null Punkte stehen auf der Zweibrücker Habenseite. Zählbares aus Mainz-Bretzenheim mitzubringen wird schwer, denn die Mannschaft gehört sicher zu den Top-Teams der Liga, ist gespickt mit gestandenen