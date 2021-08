Der Contwiger Tierretter Kai Harstick gewinnt den Publikumspreis der SWR-Ehrensache. Die Verleihung fand gestern Abend in live in Bad Kreuznach statt. Harstick engagiert sich seit 2020 mit seinem Team in Sachen Tierrettung, seit Anfang diesen Jahres sogar im eigenen Verein. „Wo wir helfen können, helfen wir“, sagte Harstick im RHEINPFALZ-Interview vergangene Woche.