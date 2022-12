Maurice Dufour aus Dellfeld ist neues Mitglied im Zweibrücker Schulträgerausschuss. Er rückt als beratendes Mitglied nach für Kim Herold, die ihren Sitz zurückgegeben hat.

Maurice Dufour ist 14 Jahre alt und Schülersprecher der Mannlich-Realschule plus, wo er die neunte Klasse besucht. Als beratendes Mitglied vertritt er neben Julius Glanemann vom Helmholtz-Gymnasium die Zweibrücker Schüler in dem Ausschuss. Mitglied im Schulträgerausschuss sind auch Lehrer der fünf Schularten: die Schulleiter Jürgen Bärmann für die Berufsbildende Schule (BBS), Fabian Faß von der Canadaschule für die Förderschulen, Jörg Neurohr vom Hofenfels-Gymnasium für die Gymnasien und Thomas Trier von der Herzog-Wolfgang-Realschule plus für die Realschulen sowie Angela Mauß, Konrektorin der Pestalozzischule, für die Grundschulen. Sie bekommen künftig Stellvertreter: den stellvertretenden BBS-Leiter Wolfgang Petry , Gianna Rana von der Canadaschule, die Leiterin des Helmholtz-Gymnasiums Kerstin Kiehm, den Konrektor der Mannlich-Realschule Marc Sadowski und Stefanie Kreutzer, Leiterin der Albert-Schweitzer-Grundschule.