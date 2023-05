Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Comedian Johann König macht sich gerne mal über seine Zuhörer lustig, wie sich am Mittwoch in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen zeigte. Aber die nahmen es ihm nicht krumm. Im Gegenteil.

Warum verläuft sich ein Henker auf dem Rückweg? Er kennt nur die Hin-Richtung.“ Das Publikum in der Neuen Gebläsehalle grölt. Johann König zückt den Block und