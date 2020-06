Die Bauarbeiten sind im Zeitplan geblieben: Seit Samstag, 27. Juni, ist in der Saarpfalz-Straße in Jägersburg die direkte Durchfahrt zwischen Waldmohr und Homburg-Erbach wieder möglich. Auch die Abzweigung zum Jägersburger Weiher beziehungsweise nach Bexbach ist wieder frei. Zuletzt war der Kreuzungsbereich eine gute Woche lang gesperrt, weil dort eine Ampel errichtet wurde. Diese soll den Verkehr an dieser neuralgischen Einmündung flüssiger machen.