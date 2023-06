Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sowohl Sven Heilmann, Trainer des SV Ixheim, wie auch Björn Rieger, Spielertrainer des SV Bottenbach, wurden von einem positiven Gefühl in die Auftaktpartie der neuen Saison begleitet. Letztlich bewahrheitete sich diese Gemütslage in den 90 Minuten des direkten Aufeinandertreffens nur bei einem der beiden. Die Partie ging klar an den B-Klasse-Aufsteiger.

Zum Auftakt gegen den SV Bottenbach fehlte beim SV Ixheim die komplette Sturmreihe. Dafür rückte Spielmacher Enis Saciri in die vorderste Offensivlinie. Bei Bottenbach hakte es hingegen in