In unserer Kolumne widmet sich unser RHEINPFALZ-Mitarbeiter Benjamin Haag dem, was er am Wochenende auf den Plätzen und den Sporthallen der Region gehört und gesehen hat. Diesmal unter anderem: die SG Rieschweiler, die es in Teilen Borussia Dortmund gleich tut.

Bei der Sache bleiben

Mit 4:0 führte auch mal Borussia Dortmund im Revierderby gegen den FC Schalke 04 zur Halbzeit. Am Ende stand es aber 4:4, und die Knappen aus Gelsenkirchen raubten den Dortmundern