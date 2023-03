Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Woodstock-Festival rockten sie die Massen – Ten Years After. Am 18. Juni spielt die Band in St. Ingbert. Mit Gründungsmitglied Ric Lee sprach Christian Hanelt.

Berühmt wurden Sie mit Ten Years After durch den Auftritt beim Woodstock-Festival 1969, als Gitarrist Alvin Lee mit einem rasend schnellen Zehn-Minuten-Solo in „I’m Going Home” für Aufsehen sorgte. Wer sind heute die Besucher Ihrer Konzerte? Sind es die ergrauten Herren um die 60 oder gibt es auch viele junge Fans?

Das