Eine Premiere, eine Geschichte in Strophen und aufwendige Vorbereitungen: Der Kammerchor Opus 9 bot in der Zweibrücker Himmelsbergkapelle am Samstag eine Stunde voller Ausdruck. Chorleiter Helge Schulz spielte neben der Orgel auf einem barocken Instrument.

Ja, ist denn schon Ostern? Nicht ganz. Aber das Passionskonzert bringt schon mal österliche Stimmung zu den rund 70 Besuchern, die an diesem Märzsamstag in die Himmelsbergkapelle gekommen sind. Eigentlich