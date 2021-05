... dass das Nörgeln in Zweibrücken zum guten Ton gehört.

Beim Zweibrücker an sich hält sich Begeisterung oft in engen Grenzen. Ein „jo, dess iss emol was anneres“, ist bei vielen schon ein wahrer Gefühlsausbruch, der dem höchsten Lob sehr nahe kommt. Ein bisschen Nörgeln gehört in Zweibrücken schon quasi zum guten Ton. Und das geht einem in Zeiten von Corona leichter über die Lippen. Herrscht denn tatsächlich Stillstand in der Stadt?

... dass in der Stadt kein Stillstand herrscht.

Der Arbeitsplatzabbau bei Tadano war schon ein Tiefschlag für die Stadt – vor allem für die Betroffenen. Auch Hotels, Gastronomie und Handel haben in der Pandemie arg gelitten. Aber es gibt auch Lichtblicke. Man muss sie nur wahrnehmen. An der Luitpoldstraße beispielsweise, an der man – zugegebenermaßen – eher selten vorbeikommt, hat sich die Holzbearbeitung Schneider ausgedehnt: Neue Hallen und ein großer Fuhrpark zeugen davon, dass es der Firma nicht schlecht gehen kann. Dass Vater und Sohn dort auf dem alten, brachliegenden Raiffeisengelände noch dieses Jahr einen modernen Gewerbepark mit drei Hallen errichten wollen, ist ein untrügliches Zeichen für den Erfolg des alteingesessenen Unternehmens. Der Standort am westlichen Rand der Innenstadt ist ein aufstrebender mit Potenzial.

Auch einer der größten Arbeitgeber der Stadt hat mit seinen Investitionsplänen ein klares Bekenntnis zum Standort abgegeben. Der Landmaschinenhersteller John Deere dehnt sich aus und baut direkt neben seinem Werk in der Homburger Straße eine riesige Logistikhalle. Auch dort wird eine nahezu 30 Jahre brachliegende Fläche aktiviert. Da mit dem Bau noch neue Arbeitsplätze entstehen, ist das für Zweibrücken ein Glücksfall.

... dass die Bahn frei ist für die S-Bahn.

Angesichts der jahrelangen politischen Scharmützel aus dem Saarland gegen die Reaktivierung der Bahnverbindung nach Homburg wich die Skepsis nie, dass mal wieder Züge auf dieser Strecke fahren. Der Fahrplan der Reaktivierung wird jetzt allerdings immer konkreter. Im Herbst 2023 soll’s losgehen. Die S-Bahn kommt. Ganz sicher. 2025 ist realistisch.