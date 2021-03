Der Rahmenterminplan für die Drittliga-Pokalrunde des Deutschen Handballbundes steht. „Die genauen Spieltermine werden wir jetzt noch abstimmen“, sagte Stefan Bullacher, Trainer des SV 64 Zweibrücken, der mit seiner Mannschaft an diesem Wettbewerb teilnimmt. Die Gruppe war bereits eingeteilt.

Von Andrea Daum

Zwischenzeitlich hat der HSC Bad Neustadt seine Teilnahme zurückgezogen. Sieben Mannschaften bleiben noch im Topf, darunter die Zweibrücker. Sie kämpfen schon ab dem 10. April um zwei Startplätze in der kommenden DHB-Pokalrunde. Die teilnehmenden Vereine haben nun entschieden, dass sie die Runde als Einfachrunde, also ohne Play-off-Spiele bestreiten wollen. Dem ist der DHB gefolgt.

Start gegen Kirchzell

Die Zweibrücker starten beim TV Kirchzell. Voraussichtlicher Spieltermin ist der 10. April. Zwei Wochen später empfängt der SV 64 zu Hause den TV Gelnhausen. Anschließend geht es zur ESG Gensungen/Felsberg, eine Woche später ist die HSG Bieberau/Modau zu Gast in der Saarpfalz. Das letzte Auswärtsspiel Mitte Mai bestreiten die Zweibrücker bei der HSG Rodgau-Nieder-Roden. Zum Abschluss der Runde, die am 22. Mai beendet sein soll, kommt es in Zweibrücken zum Derby zwischen dem SV 64 und der HG Saarlouis.