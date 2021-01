Silke Sehlinger wird Schulleiterin in Mittelbach. Die neue Rektorin der Grundschule tritt ihre Stelle am Montag, 1. Februar, an. Dies teilte Eveline Dziendziol, Pressesprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Silke Sehlinger studierte laut Dziendziol Lehramt für Grund- und Hauptschulen an der Universität Koblenz/Trier und begann ihre Lehrtätigkeit an der Grundschule „Auf der Bein“ in Idar-Oberstein. Danach wechselte sie an die Grundschule St. Julian. Dort war Sehlinger von 2013 bis 2016 auch als Gleichstellungsbeauftragte tätig. 2016 übernahm sie die Aufgabe der Konrektorin an der Grundschule „In der Au“ Landstuhl.

Die 46-Jährige folgt Ursula Reich, die die Mittelbacher Grundschule bis zu den Sommerferien 2020 leitete. Seit Schuljahresbeginn führte Tanja Sauermann-Holz die Dienstgeschäfte kommissarisch.