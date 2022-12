Der geplante Fahrbahnteiler vor der Ortseinfahrt Rimschweiler erregt gegenwärtig die Gemüter. Über die Sinnhaftigkeit des Projekts wird diskutiert, nicht wenige halten es sogar für Steuergeldverschwendung. Jetzt kommt sogar das Fernsehen.

Der Südwestrundfunk (SWR) auf Initiative zweier Anwohner am kommenden Montag ein Kamerateam vor Ort und wird in seiner SWR-Sendung „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ zu diesem Thema berichten. Geplant ist dieser Beitrag am kommenden Donnerstag im SWR-Fernsehen für Rheinland-Pfalz. Das Kamerateam wird am Montag um 10 Uhr auf dem Parkplatz zu den Birkhausen erwartet. Der Zweibrücker Uwe Menzner und der Hornbacher Joachim Steinmetz hatten dem SWR das Thema angetragen. Der Teiler werde aus mehreren Gründen keinen wesentlichen Beitrag zu einer Geschwindigkeitsreduzierung beisteuern, sagen sie: „Wer rasen will, wird das auch nach dem Fahrbahnteiler können.“ Steinmetz hat das bereits testen lassen: Er ließ ein Auto mit Tempo 30 nach Rimschweiler hineinfahren, als gäbe es den Fahrbahnteiler bereits. Kurz nach Verlassen beschleunigte er seinen Wagen auf über 70 Stundenkilometer. „Tempo 90 wäre locker drin gewesen“, erklärt Steinmetz. Ein Video der Fahrt stellte Steinmetz dem SWR zur Verfügung.

Kritisiert wird auch die geplante Vollsperrung der B 424 nach Zweibrücken während der Bauzeit von acht Wochen. Dies bedeute für viele Verkehrsteilnehmer aus diesem Stadtteil eine Umleitungsstrecke von bis zu 15 Kilometern. Bedenken gibt es zudem wegen der längeren Anfahrtswege der Feuerwehr und des Rettungsdienstes oder der Beförderung der Schulkinder.

Hier das Video, das Joachim Steinmetz produzieren ließ und der RHEINPFALZ zur Verfügung gestellt hat: