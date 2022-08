Nach dem 3:1-Auswärtssieg bei Rotweiß Koblenz am vorigen Samstag bestreitet der FC Homburg am Sonntag (14 Uhr) sein erstes Heimspiel der neuen Regionalliga-Saison. Weil am Samstag Elversberg in der Dritten Liga zuhause gegen Zwickau spielt, hatte die Polizei gebeten, die Homburger Saison-Heimpremiere auf einen Sonntag zu legen.

„Alle Spieler sind fit“, erklärt FCH-Trainer Timo Wenzel, dass er beim Personal diesmal die angenehme Qual der Wahl hat. Große Veränderungen bei der Mannschaftsaufstellung seien gegenüber dem Koblenz-Spiel nicht zu erwarten. „Wie wir dort gegen den Ball gespielt haben, hat mir schon ganz gut gefallen“, findet der Coach. „Aber beim Spiel MIT dem Ball müssen wir noch eine Schippe drauflegen.“ Von seiner Abwehr verlangt Wenzel „mehr Kompaktheit“ als vorige Woche. Beim Defensivverhalten habe man gesehen, „dass jetzt, zu Saisonbeginn, noch nicht alles perfekt laufen kann“.

Vor allem nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Spielmacher Fanol Perdedaj nach 64 Minuten war in Koblenz beim Homburger Aufbauspiel zwischenzeitlich der Faden gerissen. Nicht nur deshalb hat Trainer Wenzel in den vergangenen Tagen mit seinen Spielern verstärkt an der Konstanz gearbeitet. „Körperlich waren wir aber gut drauf – darauf können wir aufbauen“, möchte der Trainer mit seinem Team gegen den FSV Frankfurt „den Flow mitnehmen und unbedingt gewinnen“.