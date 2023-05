Erst am Pfingstmontag-Morgen ist den Besitzern eines Gartenhäuschens im Zweibrücker Waldstück zwischen Ernst-Drumm-Straße und Bombacherweg aufgefallen, dass jemand in ihre Laube eingebrochen ist. Die Tat muss sich irgendwann seit dem Abend des 5. Mai ereignet haben. Wie die Polizei berichtet, hatten die unbekannten Einbrecher eine Scheibe eingeschlagen. Im Innern der Laube taten sie sich dann an den alkoholischen Getränken gütlich, die sie dort vorfanden. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet unter Telefon 06332 9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise.