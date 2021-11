Zwei Mannschaften, die im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga stehen, treffen am Samstag um 14.30 Uhr im Moebus-Stadion aufeinander. Dort erwartet die SG Eintracht Bad Kreuznach (zwölf Punkte aus 13 Spielen) die SG Rieschweiler, die in zwölf Partien zehn Zähler sammelte.

„Dieses Spiel ist für uns ein ganz wichtiges, denn die Punkte, die wir gegen Kreuznach holen, werden wir definitiv mit in die Abstiegsrunde nehmen“, weiß Rieschweilers Spielertrainer Patrick Hildebrandt. Im Hinspiel gelang der SGR der erste Saisonsieg (3:2). Das 0:6-Debakel am vergangenen Wochenende gegen Steinwenden sei, so Hildebrandt, inzwischen abgehakt: „Wir haben die Fehler unter der Woche im Training angesprochen und aufgearbeitet. Damit soll es aber auch genug sein.“ Hildebrandt blickt lieber nach vorne auf die restlichen vier Begegnungen in der West-Staffel der Verbandsliga. Dort trifft Rieschweiler dreimal auf Teams, die nach Abschluss der Hauptrunde ebenfalls in der Abstiegsrunde zu finden sein werden. „Bad Kreuznach macht den Anfang, dann haben wir noch Meisenheim und im letzten Spiel auswärts Hohenecken vor der Brust. In diesen drei Spielen müssen wir punkten“, gibt Hildebrandt die Marschrichtung vor.

Gegen Bad Kreuznach fehlt Sturmtank Marc Arzt wegen einer Veranstaltung an der Universität. Ansonsten kommt zum Kader vielleicht noch Eric Mayer dazu, der zwischenzeitlich krank war.

So lief’s im Hinspiel

Pünktlich zur eigenen Kerwe feierte die SGR-Truppe mit einem 3:2 auch den ersten Saisonsieg über Bad Kreuznach – und war nach der Pause sogar in Unterzahl. Niklas Lohr erzielte in der 70. Minute den erlösenden Siegtreffer.