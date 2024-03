Eine Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war ein Autofahrer gegen 9.15 Uhr mit einem silbernen Toyota auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Einmündung zur Poststraße überquerte zur gleichen zeit eine 36 Jahre alte Fußgängerin die Fahrbahn und wurde vom in die Poststraße abbiegenden Auto erfasst. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Der Autofahrer – er soll zwischen 60 und 80 Jahre alt sein und einen gräulichen Bart haben –, fuhr davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.