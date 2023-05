Der in Zweibrücken geborene, als Fußballspieler und Autor bekannt gewordene Dieter Bischoff, besucht wegen seiner Diamantenen Konfirmation seine Heimat.

Als der „Rimschweiler Bub“ – der nach einem Schlaganfall 2001 halbseitig gelähmt ist und am Ammersee lebt – sein Kommen zur Jubiläumskonfirmation beim Pfarramt in Althornbach telefonisch zusagte, hatte Presbyterin Ute Klein spontan die Idee, eine Lesung mit dem 74-Jährigen zu veranstalten, dessen Fußball-Memoiren „Sellemols“ in ihrem Bücherschrank steht. Zuletzt war der Autor 2021 in Zweibrücken, als er in der Karlskirche sein neuntes Buch, den Roman „7pfeiffer“, dem einheimischen Publikum präsentierte. Die Lesung in Althornbach beginnt am Montag, 5. Juni, um 19 Uhr im Bürgerhaus.

Fußball-Jugendnationalspieler Dieter Bischoff (1964 in Wembley gegen England) kickte in Zweibrücken beim TuS Rimschweiler, beim TSC, bei den VBZ und beim SV Ixheim. 1969/70 war er Profi beim SV Waldhof Mannheim, 1974 wurde er mit dem FK Clausen Südwest-Amateurmeister und Dritter der Deutschen Amateurmeisterschaft.

Gegenwärtig arbeitet der gelernte Schriftsetzermeister und studierte Drucktechniker an Band zwei seiner Siebenpfeiffer-Saga-Trilogie mit dem Titel „Hambach“. Dieter Bischoff konzentriert sich bei seiner – wie er sie nennt – „Hornbachtal-Lesung“ auf Sentenzen aus seinen Fußball-Erinnerungen im Hornbachtal. Zum Verkauf kommen 20 signierte Exemplare „Sellemols“ mit 250 Textseiten und 24 Seiten Schwarz-Weiß-Bildern, darunter echte Raritäten, zum Beispiel Jack White, alias Horst Nussbaum, und Uwe Seeler mit einem Ringel Lyoner, den ihm Metzgermeister-Legende Kennerknecht um den Hals gehängt hatte.

Der Verkaufspreis von 25 Euro pro Exemplar kommt komplett der evangelischen Kirchengemeinde Althornbach zugute. Der Eintritt ist frei. Moderiert wird der Lese-Abend von Fritz Presl und Ute Klein. Des Weiteren hat eine Zweibrücker Fußball-Legende zugesagt, für eine musikalische Überraschung zu sorgen. Dieter Bischoff freut sich bei der Diamantenen Konfirmation und bei der Lesung auf Begegnungen mit alten Freundinnen, Freunden und Bekannten.