Der SV Hornbach liegt aussichtsreich im Aufstiegsrennen von der C- in die B-Klasse auf Rang zwei. Ihr französischer Co-Trainer erklärt, wie das Saisonziel klargemacht werden soll und welche Unterschiede es zu Fußballvereinen in Frankreich gibt.

Hornbachs mitspielender Co-Trainer Frédéric Gilles Beck hat vor gut zwei Wochen eine unliebsame Bekanntschaft gemacht. Es war nicht nur die Tatsache an sich, dass der gebürtige Franzose