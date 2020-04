Von der dynamischen und lauten Stimmung auf unseren Straßen ist nicht mehr viel übrig. Durch die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise ist es still geworden. RHEINPFALZ-Fotograf Mario Moschel hat die Atmosphäre in Zweibrücken in dieser Fotoreportage eingefangen.

