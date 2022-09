Der Aero-Club Pirmasens hat nach der Zwangspause in diesem Jahr wieder einen Flugtag auf der Pottschütthöhe veranstaltet. Programmhöhepunkte waren die (Kunst-) Flugvorführungen von Motor-, Segel- und Modellflugzeugen. Einige der Modellflieger sind mit einem Maßstab von 1:3,5 recht groß und können so viel kosten wie ein gut ausgestatteter Kleinwagen. Relativ klein geraten ist dagegen die rote Pitts Special von Patric Leis. Den Kunstflugdoppeldecker mit 160 PS hat sich der Pilot größtenteils selbst zusammengebaut. Bausätze oder die Pläne dazu sind leicht zu bekommen, und das Flugzeug „ist viel einfacher aufgebaut als ein Auto“, wie Leis anmerkt.

Zu bestaunen waren zudem die JAK 52, ein früheres Sowjetisches Militär-Trainingsflugzeug und von der Luftwaffe eine Piaggio P149, die dem selben Zweck diente. Die bekannten Vespa-Roller sind eigentlich nur ein Nebenprodukt der Firma Piaggio. Neuer Star der Flugshow war eine Lockheed Electra aus dem Jahr 1936. Die mit zwei jeweils 450 PS starken Sternmotoren ausgestattete Maschine war aus Belgien angereist und ist eine von drei, die es in Europa noch gibt. Ein Flugzeug dieses Typs war vor dem Krieg das erste zweimotorige Flugzeug, das auf einem Flugzeugträger landete.

Für die Flugtagbesucher und insbesondere die Fotografen unter ihnen flog das formschöne Flugzeug ein paar Mal in der vorgeschriebenen Flughöhe von 200 Metern vorbei, bevor es wieder zur Landung ansetzte. Rundflüge mit der Electra, so wie früher mit der Tante Ju, die auf absehbare Zeit nicht mehr auf der Pottschütthöhe zu sehen sein wird, wurden nicht angeboten. Die konnte man mit den vereinseigenen Motor- und Segelfliegern oder Helikoptern buchen und bei der Tombola gewinnen. Und wen das Flugfieber gepackt hatte, der konnte sich informieren, wie man selbst den Pilotenschein macht. Die Bundeswehr war auch wieder am Flugtag mit dabei und zeigte das Flugabwehrraketensystem „Roland“.