Die Polizei führt ein Feuer vom Montagmorgen, 29. März, in einem derzeit unbewohnten Zweifamilienhaus in der Oberen Hochstraße in Oberbexbach auf Brandstiftung zurück. Das Haus wurde schwer beschädigt; der Sachschaden wird auf 75 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Ermittler haben Hinweise auf Brandstiftung gefunden. Zeugen, denen am Montagmorgen zwischen 5 und 7 Uhr etwas aufgefallen ist, können sich unter Telefon 0681/9622133 melden.