Nach einer Serie von Anschlägen auf Funkmasten, Umspannwerke und ein Trafogebäude im Raum Saarlouis meldet das Landespolizeipräsidium Saar die Festnahme eines 33-jährigen Tatverdächtigen. Hinweise aus der Bevölkerung hätten die Ermittler der Abteilung Staatsschutz auf die Spur des Saarlouisers gebracht. Das Amtsgericht Saarbrücken erließ Haftbefehl; am Montag, 11. Oktober, wurde der Gesuchte in seiner Wohnung festgenommen. Zwischen 29. Mai und 11. Juni 2021 soll der Mann die laut Polizei zur „kritischen Infrastruktur“ gehörenden Anlagen im Raum Saarlouis in Brand gesetzt oder anderweitig beschädigt haben. Bilder einer Überwachungskamera hätten die entscheidende Spur gebracht. Das Motiv des Mannes sei unklar. Der 33-Jährige sitzt jetzt in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken.