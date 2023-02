In der Nacht zum Samstag, zwischen 2 und 7.30 Uhr, fuhr in Bechhofen ein Unbekannter in der Lambsborner Straße gegen einen weißen Renault Clio, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallfahrer kam aus Richtung Lambsborn, geriet aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur, streifte den Renault und fuhr davon. Als der Halter am Samstagmorgen zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass der linke Kotflügel, die Fahrertür und der Außenspiegel beschädigt waren. Ein Schaden von mindestens 2500 Euro war entstanden. An der Unfallstelle wurden Teile des flüchtigen Fahrzeugs gefunden: Es dürfte sich demnach um einen dunkelblauen Opel Astra Modell F handeln. An dem Opel ist der linke Außenspiegel abgerissen. Zudem dürften an der Fahrerseite weiße Lackspuren zu sehen sein. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet zum Unfallverursacher oder zu dem blauen Opel Astra. Entgegengenommen werden sie unter Telefon 06332 9760 oder beim Hinweisportal www.polizei.rlp.de/de/onlinewache.