Ein bisschen später als üblich veranstaltet der Reit- und Fahrverein Bundenbacherhöhe am Wochenende sein Voltigierturnier. Jetzt liegt es eine Woche vor der Landesmeisterschaft in Kurtscheid, für einige Starter ist es eine Generalprobe.

Zuletzt präsentierten sich die Turniergruppen und Einzelvoltigierer der Bundenbacherhöhe in Bernkastel-Kues beim Turnier des TV Morbach, das zugleich als Sichtung für die deutschen Meisterschaften der Junioren und Senioren diente. Das Ticket für Verden möchte die Bundenbacherin Jasmin Glahn in der nächsten Woche lösen, sie ist eine Kandidatin für eine Medaille bei der Landesmeisterschaft. Bundenbach ist die Generalprobe, sie turnt auf Most Wanted an der Longe von Jessica Kiefer. Die Vorsitzende des Reitvereins longiert gleich drei Starterinnen in der Einzelkonkurrenz, in der S-Klasse ist dies noch Selina Schmidt, in der M-Klasse ist es Laura Grim.

Der Bundenbacher Nachwuchs präsentiert sich bei den Gruppenstarts. Für die Jüngsten gibt es die Wettbewerbe der Schritt-Schritt-Gruppen, die erste Bundenbacher Mannschaft startet in der leichten Klasse. Mit Emma Busch und Enie Weber sind zwei Bundenbacherinnen im Fördereinzel zu sehen, Timo Regitz startet im L-Einzel.

Ein Höhepunkt und zugleich Abschluss des Turniers ist am Sonntagnachmittag der Wettbewerb mit den Junior- und S-Gruppen. Angekündigt hat sich die international erfolgreiche S-Gruppe von TuS Fortuna Saarburg, in der zurzeit Tatjana Hofer und Alina Ribizki von der VRG Südwestpfalz mitturnen. Ein Quasi-Heimspiel ist das Turnier auch für die Starter der VRG Südwestpfalz und der PSG Voltigieren Zweibrücken.

Zeitplan

Samstag: 9.45 Uhr Pflichtwettbewerb, 11.15 Uhr Galopp-Schritt-Gruppen, 13.45 Uhr Schritt-Schritt-Gruppen, 16.15 Uhr Fördereinzel, 17.15 Uhr Einzel bis Klasse S.

Sonntag: 9 Uhr E-/A-Gruppen, 11 Uhr Schritt-Schritt-Gruppen, 13.45 Uhr L-Gruppen und Pfalz-Pokal, 15.45 Uhr Junior-/M-/S-Gruppen.