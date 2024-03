In den frühen Morgenstunden ist es in einem Einkaufsmarkt in Contwig zu einer heftigen Explosion. Die Polizei geht derzeit von einer Geldautomatensprengung aus. Es ist erheblicher Sachschaden entstanden. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit läuft die Täterfahndung. Bisher ist nicht bekannt, ob die Täter tatsächlich Bargeld erlangen konnten. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976230 entgegen.

Wir berichten weiter.