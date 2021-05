Zwei Fälle von exhibitionistischen Handlungen, die sich in den vergangenen Wochen im Saarbrücker Studentenwohnheim am Waldhausweg zugetragen haben, wurden laut Polizei vermutlich vom gleichen Täter verübt. So soll sich ein Unbekannter zunächst am Vormittag des 28. oder 29. März mittags gegen 12 Uhr äußerst anstößig vor einer 23-jährigen Studentin verhalten und die junge Frau dabei auch noch bis in einen Fahrstuhl hinein verfolgt haben. Am 1. Mai soll ein Mann gegen 10 Uhr ein einem Gemeinschaftsraum des Wohnheims vor einer allein anwesenden 21-jährigen Bewohnerin sexuell widerlich aufgetreten sein. Der Täter wird in beiden Fällen als 20 bis 23 Jahre alt beschrieben, knapp 1,65 Meter groß, helle Haut, schlanke sportliche Figur, hellbraune Augen. Er trug Sportkleidung. Die Saarbrücker Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0681/9321-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.