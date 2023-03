Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er kennt den Wald um Bechhofen, und er liebt die Strände auf den Philippinen. In der Westpfalz wurde er Deutscher Fußballmeister, in Südostasien ist er Trainer aus Leidenschaft: Thomas „Tom“ Dooley. Der gebürtige Bechhofer erzählt unter anderem, warum er hier alt werden will.

„Irgendwie kann ich selbst nicht glauben, dass ich 60 werde. Ich muss mal meine Mutter fragen, ob ich nicht doch 1971 oder 1981 geboren bin“, sagt Thomas Dooley lachend. Knapp