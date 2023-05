Wegen eines Staus auf der A8 vor Ernstweiler und dem Verkehrsaufkommen auf umliegenden Straßen sind am Dienstag viele Südwestpfälzer zu spät zur Arbeit gekommen.

Eine gute Stunde lang blieb am Dienstagmorgen die A8 zwischen Limbach und Einöd gesperrt. Für die Fahrzeuge im Stau in Fahrtrichtung Zweibrücken ging zwischen 8.10 und 9.25 Uhr vor Ernstweiler so gut wie gar nichts mehr. Der Verkehr, der an der Ausfahrt Einöd von der Autobahn abgeleitet wurde, verstopfte in der Folge die Ortslagen Einöd und Ernstweiler. Wie die Homburger Polizei auf Anfrage erläuterte, war am Beginn des Baustellenbereichs an der Ernstweiler Brücke ein Auto von hinten gegen einen Lastwagen geprallt. Niemand sei bei dem Unfall verletzt worden. Die Fahrzeuge im Stau mussten Wartezeiten bis zu einer Stunde in Kauf nehmen.

Zweibrücker Polizei prüft beide Richtungsfahrbahnen

Homburger Polizisten hatten die Federführung übernommen. Auf Nachfrage berichtete Matthias Mahl, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, dass ihm eine Funkstreife am Dienstagmorgen die Meldung von Autofahrern weitergegeben habe, ein Fahrzeug sei im Baustellenbereich liegengeblieben. Zweibrücker Polizisten hätten daraufhin gegen 8.15 Uhr beide Richtungsfahrbahnen kontrolliert, dabei aber weder ein liegengebliebenes Fahrzeug noch ein Unfallgeschehen bemerkt.

Die RHEINPFALZ hat gegen 9.10 Uhr einen Abschleppwagen beobachtet, wie er sich in Richtung Zweibrücken im Stau einen Weg durch die Rettungsgasse bahnte. Kurz vor der Ableitung bei Einöd stand am linken Mittelstreifen ein abgestellter Lieferwagen.