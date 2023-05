Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Es tut sich was im pfälzischen Tennis. Die lange rückläufigen Mitgliederzahlen steigen im zweiten Jahr in Folge leicht an. Ein Club aus der Südwestpfalz hat sogar so viel Zulauf, dass er vermutlich noch dieses Frühjahr einen zusätzlichen Platz baut, und bei der Sommer-Medenrunde gibt es eine geradezu revolutionäre Änderung.

Die Reform ist bahnbrechend. Ab der im Mai beginnenden Medenrunde 2022 darf man für zwei verschiedene Tennisclubs in der Liga spielen, sofern man bei Verein A in einer anderen