Wann krieg’ ich den neuen Fitzek? Was passiert mit alten Büchern? Wer bestimmt, was gekauft wird? Merkt die Bücherei, dass die Leute sparen müssen? Wir haben nachgefragt.

Wie viele Nutzer hat die Stadtbücherei? Wie viele die Jugendbücherei? Wie hoch sind die Gebühren?

Die beiden Büchereien haben 1719 Nutzer, 896 davon sind 12 Jahre alt und jünger. Bei der Statistik werde nicht nach Standorten unterschieden, sagt Anne Detzler, die Leiterin der Stadtbücherei. Die Jahresgebühr für Erwachsene beträgt 18 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen sechs Euro. Ein Ausweis für Familien mit mindestens zwei Kindern kostet 24 Euro pro Jahr. Es gibt auch Ermäßigungen.

Wie viele Medien stehen in der Stadtbücherei zur Verfügung? Wie viele in der Jugendbücherei?

In der Hauptstelle in der Herzogstraße stehen rund 30.000 so genannte Medieneinheiten zur Ausleihe zur Verfügung, in der Jugendbücherei in der früheren Hauptschule Nord etwa die Hälfte. Dazu zählen neben Büchern auch Hörbücher, Spiele, DVDs, Zeitschriften, Tonies und Kamishibais. Tonies sind Datenträger, die aussehen wie kleine Figuren und mit einem bestimmten Abspielgerät Hörbücher und Musik liefern. Kamishibais sind größere Bilderbücher, die sich zum Vorlesen vor Gruppen eignen. Kamishibai ist japanisch und heißt Papiertheater.

Welche Medien wurden am meisten ausgeliehen?

Ganz klar: Kinder- und Jugendbücher. 34 Prozent umfasst der Anteil an diesen Ausleihen, absolut waren es 2022 38.481. „Also wirklich nur die Bücher“, unterstreicht Detzler. Platz zwei hält die Rubrik „Schöne Literatur“ (20.296 Entleihungen), die Onleihe zählte 23.278 Entleihungen.

Welche Renner gibt es unter den Spielen? Welche DVD, welches Hörbuch wurde am meisten ausgeliehen?

Bei den Spielen liegt „Monopoly Junior“ vorne, das 24-mal ausgeliehen wurde, aber auch zweimal vorhanden ist. Lady Gagas „House of Gucci“ ist mit 14 Ausleihen bei den DVDs vorne, das beliebteste Hörbuch (19 Ausleihen) war 2022 von Tess Gerritsen „Die Studentin“, ein Krimi.

Was kann ausgeliehen werden?

Alles, außer dem jeweils neuesten Zeitschriftenheft

Wie hoch ist der Durchlauf pro Jahr? Wie viele Bücher werden aussortiert, wie viele neue kommen hinzu?

2022 sind laut Detzler 6378 Medieneinheiten ausgeschieden, 3177 wurden neu angeschafft. „Es gibt einen recht großen, ungenutzten Magazinbestand, der sukzessive abgebaut wird“, sagt die Leiterin. Das erkläre die hohe Anzahl der aussortierten Medien.

Was passiert mit den aussortierten Büchern?

Sie wandern auf den Bücherflohmarkt. „Schnäppchen kann man machen beim großen Flohmarkt beim Straßentheaterspektakel im Mai“, blickt Detzler voraus. Mittlerweile gebe es auch kleinere Themenflohmärkte in der Bücherei. Die Einnahmen fließen in den Etat der Stadtbücherei.

Nach welchen Kriterien werden neue Medien bestellt?

„Was ist für unsere Leserinnen und Leser interessant? Was ist gerade im Gespräch? Mit welchen Anschaffungen können wir (Noch-)Nicht-Leser für unser Angebot interessieren? Wo haben wir Lücken im Bestand?“ Diese Fragen stelle sich das Team der Büchereien vor Neuanschaffungen, sagt Anne Detzler. Natürlich spiele auch der Preis eine Rolle. Leserwünsche werden berücksichtigt, „wenn sie nicht zu speziell oder zu teuer sind“.

Wie hoch ist der Etat für neue Medien im Jahr?

2022 wurden für 45.000 Euro neue Medien angeschafft. Davon werden auch der Anschaffungsanteil für die Onleihe, die Zeitschriftenabos und die Einbandkosten bezahlt.

Sebastian Fitzek „Psychothriller“, Dörte Hansen „Zur See“ oder Prinz Harry „Reserve“: aktuelle Bestseller. Wie lange dauert es, bis ich diese auch in der Stadtbücherei ausleihen kann?

Speziell diese Titel waren wenige Tage nach dem Erscheinen im Buchhandel in der Stadtbücherei zum Ausleihen verfügbar.

Kann ich Bücher vorbestellen? Kann ich online sehen, ob ein bestimmtes Buch vorhanden ist?

Die Stadtbücherei hat ein Recherchetool: Findus. Damit könne bequem von zuhause aus im Bestand recherchiert und Medien vorgemerkt werden. „Natürlich geht das auch vor Ort, wenn ein bestimmtes Medium gerade ausgeliehen ist“, sagt Detzler.

Wie viele Mitarbeiter hat die Bücherei? Wie ist die technische Ausstattung?

Die Bücherei hat sieben Mitarbeiterinnen auf 4,7 Stellen. Zwei Internetarbeitsplätze – zurzeit nur einer offen – sowie drei Auskunftsplätze für Bestandsrecherchen. In der Jugendbücherei sind für die medienpädagogische Arbeit ein Beamer und zehn Tablets vorhanden, angeschafft aus Mitteln der Digitaloffensive Rheinland-Pfalz und Eigenmitteln.

Wie funktioniert die Onleihe? Wird der Service gut angenommen?

Für die Onleihe Rheinland-Pfalz braucht man einen gültigen Nutzerausweis einer rheinland-pfälzischen Bibliothek, die an die Onleihe angeschlossen ist. „Alles andere erklären wir vor Ort“, sagt Anne Detzler. Speziell in der Coronapandemie sind die Zahlen der Onleihe stark angestiegen. 2019 lag sie bei 17.337 Entleihungen, 2022 waren es 23.278, ein Zuwachs von 34 Prozent.

Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie sonst noch?

In den vergangenen beiden Jahren hat der Betrieb vor Ort natürlich gelitten. Besonders die Jugendbücherei, die 2019 mit vielen Klassen- und Gruppenführungen „so richtig gut durchgestartet war“, habe es hart getroffen. Aber: Die Ausleihzahlen 2022 lagen insgesamt sogar über denen von 2019.

Wie sind die Öffnungszeiten der Bücherei? Wie sind die der Jugendbücherei?

Beide Einrichtungen haben Dienstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Welche Änderungen bei Büchereien in den vergangenen zehn Jahren fallen auf?

Die Öffentlichen Bibliotheken haben laut Detzler in den vergangenen zehn Jahren eine enorme Ausweitung ihres Selbstverständnisses erfahren. Nicht mehr der Büchertempel stehe im Mittelpunkt, sondern die Menschen, die in ihrer Bibliothek Anregungen bekommen, sich treffen und austauschen, stünden im Fokus. Viele Bibliotheken wandelten sich zurzeit zu offenen Orten, an denen nicht nur ausgeliehen, sondern auch etwas gemacht wird. „Auch wir als Stadtbücherei sind dahin auf dem Weg, mit einer Konzeption, die auf den fünf Säulen Aufenthaltsqualität, Digitalisierung, Leseförderung, MINT und Nachhaltigkeit beruht“, sagt Anne Detzler.

Die Menschen müssen sparen: Spüren Sie das? Kommen mehr Menschen zum Bücherausleihen?

Die Stadtbücherei habe bisher nicht spürbar mehr Anmeldungen verzeichnet. „Aber Bücher über Selbstversorgung und Sparen sind im Moment sehr gefragt“, sagt Anne Detzler.

Wie weit sind die Pläne, die beiden Büchereien zusammenzulegen an einem Standort?

„Hier sind wir unserem Ziel ein Stück nähergekommen“, berichtet Detzler. Als ein Teil des bundesweiten Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstadt“ werde konkret geprüft, die beiden Bibliotheken zu einem „Wohnzimmers der Stadt“ im ehemaligen City Outlet zusammenzulegen. Die Zweibrücker können in Workshops mitarbeiten. Die Ergebnisse daraus sollen dann in die Entscheidungen der Gremien, Kulturausschuss und Stadtrat, einfließen.

Die Fragen gestellt hat Andreas Sebald, beantwortet hat sie die Leiterin der Stadtbücherei, Anne Detzler. Der Jahresbericht 2022 der Stadtbücherei ist am Mittwoch (17 Uhr, Ratssaal) Thema im Kulturausschuss. Zuhören darf jeder.