Noch einmal hochkarätigen Pferdesport bis zur schweren Drei-Sterne-Klasse bietet die DSG Bliesgau am Wochenende bei ihren Herbst-Dressurtagen im Zweibrücker Landgestüt an. Höhepunkte sind eine Intermediaire-II-Prüfung am Samstag und der Kurz-Grand-Prix am Sonntag.

„Wir haben uns kurzerhand entschlossen, noch ein Turnier zu veranstalten“, sagt Jutta Bitsch, die Turnierleiterin der DSG, „und damit richte ich mich an die Leute, die unsere Turniere immer unterstützen.“ Mit der Resonanz auf das Late-Entry-Turnier ist sie zufrieden. 87 Teilnehmer haben sich für die elf Prüfungen angekündigt, 200-mal wird die Startglocke in der großen Reithalle des Landgestüts erklingen. „Für die Jahreszeit gut, so spät in der Saison. Darüber freuen wir uns“, bemerkt Bitsch. „Der ganze Stall ist ausgebucht“, ergänzt sie mit Blick auf die auswärtigen Starter. 14 Paare stellen sich am Samstag der Drei-Sterne-Prüfung, am Sonntag sind es zehn.

Vier schwere Prüfungen stehen auf dem Programm, neben den bereits genannten Drei-Sterne-Dressuren noch ein Prix St. Georges (S*) am Samstag und eine Intermediaire I (S**) am Sonntag. Neben den Profis – angekündigt haben sich unter anderem Sascha Schulz aus Luxemburg und Uta Gräf aus Kirchheimbolanden – kommen aber auch die Amateure in A- und L-Dressuren auf ihre Kosten.

Zeitplan

Samstag: 8 Uhr Reitpferdeprüfung, 10 Uhr A*-Dressur, 11 Uhr L*-Dressur - Trense, 12.30 Uhr M*-Dressur, 14.30 Uhr S*-Dressur, 17.30 Uhr S***-Dressur

Sonntag: 8 Uhr A**-Dressur, 9.30 Uhr L*-Dressur - Trense, 11.45 Uhr M**-Dressur, 12.45 Uhr S**-Dressur, 15.30 Uhr S***-Dressur - Kurz Grand Prix.