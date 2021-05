Beim Qualifikations-Sportfest für Kaderathleten am Sonntag im Zweibrücker Westpfalzstadion gingen drei Siege an Nachwuchsathleten des LAZ Zweibrücken – alle drei im Stabhochsprung.

In der Klasse der M18-Jungs siegte Jakob Legner mit übersprungenen 4,40 Meter vor Mirza Terzic (4,30 m). Beide Schützlinge des Jahrgangs 2004 von LAZ-Trainer Bernhard Brenner hatten bei 4,00 Metern begonnen. Legner ließ 4,10 Meter nach einem Fehlversuch aus, übersprang die 4,40 Meter dann im dritten Versuch. An 4,45 Meter scheiterte er dreimal. Auch in der Altersklasse 14 gab es bei den Jungen und Mädchen LAZ-Siege: Ben Silas Kribelbauer übersprang 3,45 Meter, Paula Legner 2,90 Meter.

Weitere Sieger

Frauen U23, Stabhochsprung: 1. Marie Sauerwein, USC Mainz, 3,70 m – Weibliche Jugend U20, Stabhochsprung: 1. Anna Grebe, USC Mainz, 3,60 m – Kugelstoßen: 1. Lilly Gerhard, LC Rehlingen, 11,27 m – Diskuswurf: 1. Hanna Kaiser, LG Bernkastel/Wittlich, 47,40 m – Speerwurf: 1. Lilly Gerhard, Rehlingen, 38,49 m – Weibliche Jugend U18, Stabhochsprung: 1. Joline Lambert, SV GO! Saar 05, 3,30 m – Weibliche Jugend U15, Diskuswurf: 1. Nele Anton, LG Bernkastel/Wittlich, 32,11 m – Weibliche Jugend U14, Kugelstoßen: 1. Henriette Dubois, ATSV Saarbrücken, 10,01 m – Diskuswurf: 1. Dubois, Saarbrücken, 25,19 m – Speerwurf: 1. Dubois, Saarbrücken, 31,64 m

Männliche Jugend U18, Kugelstoßen: Jerome Schwager, TV Rheinzabern, 12,45 m – Diskuswurf: 1. Schwager, Rheinzabern, 41,67 m – Männliche Jugend U15, Kugelstoßen: 1. Samuel Sleet, TV St. Wendel, 12,97 m – Diskuswurf: 1. Sleet, St. Wendel, 40,48 m – Speerwurf: 1. Sleet, St. Wendel, 44,24 m.