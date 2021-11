Die vierte Corona-Welle ebbt nicht ab. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag, dass am Helmholtz-Gymnasium eine Schülerin positiv getestet wurde, ebenso an der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken, an der Gesamtschule Contwig ein Schüler. Insgesamt werden für die Südwestpfalz 48 neue Corona-Fälle gezählt. Die meisten traten im Landkreis Südwestpfalz auf: 35. Pirmasens folgt mit neun und Zweibrücken mit vier. War der Westen des Landkreises am Vortag noch mild betroffen, steigen die Zahlen nun auch hier: Für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land meldet das Gesundheitsamt acht neue Fälle, für Thaleischweiler-Wallhalben sieben. Die Inzidenz entwickelt sich so: Landkreis 161, Pirmasens 150 und Zweibrücken 103.