Drei Unbekannte haben am Montagabend einen 34 Jahre alten Mann in einem Spielcasino mit einem Messer angegriffen und ihn schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann gegen 20.45 Uhr in Großrosseln-Naßweiler (im Regionalverband Saarbrücken) von drei Tätern mit dem Messer attackiert. Er habe Stichverletzungen am Rücken und am Fuß davongetragen und sei anschließend zu Fuß über die Landesgrenze nach Frankreich geflohen. Etwa drei Kilometer vom Tatort entfernt sei er von einem Streifenwagen der französischen Gendarmerie entdeckt worden. Die Beamten brachten den schwer verletzten Mann, der in Frankreich wohnt, ins Krankenhaus. Die drei Messerangreifer flüchteten nach der Tat ebenfalls zu Fuß nach Frankreich, berichtet die Polizei. Noch kann die Polizei keine Auskunft darüber machen, weshalb die drei Verdächtigen auf den Mann eingestochen haben. Die Ermittlungen laufen.