Alles nei macht de Mai, heeßt’s im Sprichwort. Dodemit is die Nadur gemeent: Iwwerall sprießt’s un blieht’s, die ganz Welt werd grien un bunt. Des funktioniert ah heitsedaas noch, uff annere Neiischkeete kannsche lang waade.

Frieher, do hat zum Mai de Maikäwwer gehört un die Schließ. Pinktlich am 1. odder 2. Mai is de erschde Maibrumser gefloo komm, un am selbe Daa hat de Bademeeschder Messerle