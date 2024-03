Der Schaden, den Einbrecher angerichtet haben, war letztlich höher als die Beute. Nach Angaben der Polizei brachen zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, in das umzäunte Werksgelände einer Gießerei in der Pirmasenser Straße ein. Dort hebelten sie die Außentüren einer Werkshalle auf, „fanden dort aber nichts für sie Wertvolles“, teilte die Polizei mit. Der Aufbruch einer weiteren Halle missglückte. An Türen entstand ein Schaden von knapp 1500 Euro. Zudem wurden rund 125 Kilogramm verschiedener Rohstoffe – Kupfer, Nickel, Zinn, Magnesium, Molybdän – im Wert von circa 1000 Euro gestohlen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei entgegen unter der Nummer 06332 9460.