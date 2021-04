„Die stumme Serenade“, eine Komödie mit Musik im Stil einer Hollywood-Screwball-Comedy von dem zweifachen Oscar-Preisträger Erich Wolfgang Korngold, hat am Samstag, 24. April, in der Alten Feuerwache in Saarbrücken Premiere.

Die Musik für kleines Kammerorchester mit Schlagern und Ohrwürmern zu einer witzig-charmanten Geschichte wird von 30 Studierenden der Hochschule für Musik Saar auf die Bühne gebracht.

Die Schauspielerin Silvia Lombardi, Verlobte des Ministerpräsidenten, behauptet, dass nachts ein unbekannter Mann in ihr Schlafzimmer kam und sie geküsst habe. Zur selben Zeit wird unter dem Bett des Ministerpräsidenten eine Bombe entdeckt. Der Schneider der Lombardi, gibt zu, in jener Nacht in den Garten der Schauspielerin eingedrungen zu sein, um ihr ein Ständchen darzubringen. Zeugen gibt es nicht, denn er sang quasi eine „stumme Serenade“. Der Schneider wird verhaftet, aber das ist noch lange nicht das Ende der zweistündigen Komödie.

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) wurde schon mit elf Jahren berühmt: Da wurde seine Ballettpantomime „Der Schneemann“ an der Wiener Hofoper aufgeführt. Er war 19, als seine Opern „Der Ring des Polykrates“ und „Violante“ in München gefeiert wurden. Seine bekannteste Oper ist „Die tote Stadt“ (1920). 1934 rief Hollywood: Er wurde Filmkomponist für das Studio Warner Brothers. Für die Filmmusiken zu „Anthony Adverse“ (1936) und „Die Abenteuer von Robin Hood“ (1938) bekam er seine Oscars. Zwischen 1935 und 1946 schrieb er die Musik für 19 Filme. Seine Kompositionen prägten die Filmbranche bis heute. So beeinflusste er die Musik von John Williams zu „Star Wars“ .

Karten und Termine

24. April, 19.30 Uhr 25. April, 18 Uhr 27. April, 19.30 Uhr 30. April, 19.30 Uhr 2. Mai, 18 Uhr