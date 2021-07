Zu „Sommer-Grill-Tagen“ laden am Wochenende die Ortsgemeinde Großsteinhausen und die Landfrauen an die neue Grillhütte der Gemeinde am Hochseiters ein.

Am Startpunkt des ebenfalls neuen Waldlehrpfades haben vergangenes Wochenende etliche Helfer weiter an der großen Grillhütte gearbeitet und den Küchentrakt möbliert. Dazu kommen unter anderem gebrauchte Möbel aus dem Kindergarten zum Zug. Die Grillhütte ist ein Herzensprojekt von Ortsbürgermeister Volker Schmitt und vielen Bürgern, die eine solche Grillgelegenheit bei einer Befragung vor einigen Jahren vermisst hatten.

Am Samstag gibt es im Außenbereich der Hütte, laut Schmitt, ab 18 Uhr „Feines vom Grill“. Am Sonntag steht ab 12 Uhr Mittagessen auf dem Programm. Für jeweils 8,50 Euro stehen Rahmschnitzel mit Spätzle und Rollbraten mit Kartoffelsalat auf der Speisekarte, zudem Grillgerichte. Ab 14 Uhr bieten die Landfrauen Kaffee und Kuchen an. „Der Besuch ist nur unter Einhaltung der jeweils gültigen Hygiene- und Verhaltensregeln möglich“, sagt Volker Schmitt, der sich auf möglichst viele Besucher freut.