Fürs Pokal-Derby zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken am Dienstagabend kündigt die Saarbrücker Polizei mehrere Sperrungen in der Innenstadt an. Dicht ist ab 17 Uhr die Camphauser Straße zwischen Ludwigskreisel und Autobahnzubringer, eine Umgehung ist über die Grühlingerstraße und Treppenaufgang „Am Torhaus“ eingerichtet. Der Bereich vorm Gästeeingang ist für Heimfans gesperrt. Zudem kann es in der Innenstadt, vor allem beim Hauptbahnhof, laut Polizei zu vorübergehenden Einschränkungen kommen.