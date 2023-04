Saarländische Studenten müssen für das ab Mai geltende Deutschland-Ticket einen geringeren Preis bezahlen. Das schreibt der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta).

Von Paul Helmut Kreiner

Studenten mit Semesterticket müssen für das sogenannte 49-Euro-Ticket nur 27,33 Euro bezahlen. Damit gilt das Semesterticket dann in allen Nahverkehrsbussen und -bahnen in Deutschland. Ohne zusätzlichen Aufpreis gilt das Semesterticket nur im Saar-VV-Verkehrsbund. Saar-Studenten aus Zweibrücken und Pirmasens können ohne Deutschlandticket erst in Einöd oder Homburg in den Zug steigen, um zur Universität zu fahren.

Das Semesterticket erhalten Saar-Studenten mit ihrer Immatrikulation automatisch, der Ticketpreis von 130 Euro ist in den Semestergebühren inklusive. Abwählen kann man das Semesterticket als Saar-Student nur mit wirklich triftigem Grund. Nicht mit Bus oder Bahn fahren zu wollen, zählt nicht.

Per Barcode aufs Handy

Das Deutschland-Ticket, so der saarländische Verkehrsverbund, bekommen Studenten nur als Barcode auf dem Mobiltelefon ausgehändigt. Es gilt für die Dauer des jeweiligen Semesters, also für maximal sechs Monate. Für jedes neue Semester muss das Aufstocker-Deutschlandticket neu gekauft werden. Das Zusatzabo gibt es im Abocenter und im Saar-VV-Onlineshop zu kaufen.

Als im vergangenen Sommer das Neun-Euro-Ticket galt, durften Saar-Studis ohne Aufpreis mit dem Semesterticket in ganz Deutschland fahren. Ausgenommen waren Fernzüge und Fernbusse.