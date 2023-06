Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sind es Serientäter, die in den vergangenen Tagen und Wochen Autos und Garagen in Mittelbach und Hengstbach aufgebrochen haben? Die Polizei geht in einzelnen Fällen davon aus, wie der Zweibrücker Polizeichef Matthias Mahl auf Anfrage mitteilt. Ortsvorsteher Kurt Dettweiler will vorerst „den Ball flach halten“.

Die erste Tatnacht, so Mahl, war die vom 17. auf 18. Juni. In dieser Nacht wurden aus drei Autos in Hengstbach unter anderem Handys, ein Laptop, Bargeld und Kleidung gestohlen. An allen drei Autos